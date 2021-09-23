«إيفرجراند» الواقفة على شفير الإفلاس .. الأسواق غير مطمئنة وتترقب نجدة بكين

أعلنت شركة إيفرجراند العقارية الصينية العملاقة المشرفة على الإفلاس، أمس أنها ستسدد فوائد على جزء صغير من دينها إلا أن ذلك لم يطمئن الأسواق المالية التي تترقب لمعرفة إن كانت بكين ستهب لنجدة هذه المجموعة الخاصة.وكانت الخشية من أن يتكرر في الصين ما حصل مع مصرف "ليمان براذرز" الذي تسبب إفلاسه بالأزمة المالية في 2008 في الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع كبير في البورصات العالمية في الأيام الأخيرة.وبحسب "الفرنسية"، تتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الصينية التي لم توضح ما إذا كانت ستساعد هذه المجموعة الخاصة الرازحة تحت عبء ديون قدرها نحو 260 مليار يورو.وأعلنت شركة التطوير العقاري صباح أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع حاملي سندات على جزء صغير من دينها.وفي بيان موجه إلى بورصة شنجن في جنوب الصين، أوضحت الشركة أن أحد فروعها "هنيجدا ريل إستايت" أجرى مفاوضات بشأن خطة تسديد للفوائد على سندات تستحق في 2025.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء المالية أن إيفرجراند ستسدد 232 مليون يوان (30.5 مليون يورو) من الديون تستحق الخميس على هذه السندات بنسبة 5.8 في المائة تقتصر على سوق السندات الداخلية.وأوضح البيان أن حاملي السندات "الذين اشتروها" قبل الأربعاء "يستحقون الحصول على فوائد".إلا أن ذلك لا يحل مشكلة شركة التطوير العقاري العملاقة ومقرها في شنجن، بسبب إجمالي دينها الهائل.وثمة سندات أخرى في السوق العالمية تستحق الخميس لكن المجموعة لم توضح كيف ستقوم بتسديدها.ورأى جاري دوجان من شركة "جلوبال سي أي أو" الاستشارية في سنغافورة أن الإعلان عن التسديد الجزئي "سيساعد، ويؤمل أنه سيخفض بعض الشيء تقلبات الأسواق وتراجعها".وقال لوكالة "بلومبيرج"، "لكن لكي توعد الثقة فعلا يجب على السوق أن ترى احتمالات إعادة هيكلة إيفرجراند".لكن السلطات الصينية لم توضح ما إذا كانت ستساعد على تحسين وضع الشركة المالي التي لا يزال 1.4 مليون من مساكنها غير منجز ما أثار استياء كثير من الذين اشتروا هذه العقارات.واحتج العشرات منهم الأسبوع الماضي أمام مقر المجموعة وفي مناطق أخرى من البلاد. ويطالب الدائنون والأجراء والمزودون، الشركة بتسديد مستحقاتهم. وكانت هذه الشركة العملاقة قد أكثرت من الاستثمارات إلى أن شددت بكين العام الماضي قواعد الاقتراض.وأكد رئيس المجموعة لموظفيها أن إيفرجراند "ستخرج قريبا من أكثر المراحل قتامة" على ما نقلت عنه وسيلة إعلامية رسمية.وقال شو جيايين الذي كان في فترة من الفترات أغنى أغنياء الصين، إن كل ورش البناء ستستأنف عملها وإن المجموعة ستوفر "ردا للشراة والمستثمرين والشركات والمؤسسات المالية" من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية. لكن الإعلان عن تسديد فوائد لم يكف لطمأنة الأسواق، حيث إن بورصتي شنجن وشنغهاي سجلتا تراجعا أمس بعد توقف أربعة أيام بسبب عطلة رسمية.أما بورصة هونج كونج فمغلقة بدورها الأربعاء.وقال المحلل مايكل هوسون من شركة "سي إم سي ماركيتس" إن "المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت السلطات الصينية قادرة على التعامل مع التبعات بعد انقضاء الاستحقاقات المالية".ورأى أن تخلف إيفرجراند عن التسديد بات أمرا مفروغا منه على ما يبدو وهو "مسألة وقت" فيما "السؤال الفعلي هو طريقة إدارة" هذه الأزمة. غير أن حالة عدم اليقين ناجمة عن حقيقة أن المجموعة العقارية، لم تعط أي تفاصيل لسندات أخرى، تستحق عنها فائدة، تعادل 83.5 مليون دولار، مستحقة الدفع اليوم. ويجب أن يتم دفع فائدة أخرى، بقيمة 47.5 مليون دولار في 29 أيلول (سبتمبر).واستبعدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء خطر سيناريو على غرار مصرف ليمان براذرز. وأعلنت رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة لورنس بون أن "الترابط بين الأسواق المالية الصينية والأخرى محدود أكثر مما نراه في العام الغربي".وأضافت أن "الوطأة ستكون محدودة نسبيا، إلا فيما يتعلق ببعض الشركات" معتبرة أن "السلطات الصينية تملك القدرة المالية والنقدية على امتصاص الصدمة".لكنها أقرت بأن أي تراجع محتمل في النمو الصيني ستكون له انعكاسات عالمية.وتخضع جميع المدفوعات لفترة سماح لمدة 30 يوما، التي يمكن أن تكسب بمقتضاها مجموعة "إيفرجراند" العقارية مزيدا من الوقت.ولدى مجموعة "إيفرجراند" العقارية ديون، بقيمة إجمالية أكثر من 300 مليار دولار. ويخشى مستثمرون من التخلف عن السداد. وتحتاج المجموعة إلى جمع أموال للسداد للبنوك والموردين وحاملي السندات في الوقت المحدد.وكتب شو جيايين رئيس المجموعة العقارية، الثلاثاء للموظفين لتشجيعهم قائلا إنه يؤمن إيمانا راسخا بإمكانية التغلب على "أحلك اللحظات".وأضاف أن المجموعة العقارية ستتمكن من الإسراع بشكل كامل من استئناف البناء والإنتاج وتحقيق الهدف الرئيس لتسليم المباني لإعطاء "استجابة مسؤولة" لمشتري المنازل والمستثمرين والشركاء والمؤسسات المالية.