شح المعروض وارتفاع الأسعار يهبطان بمبيعات المساكن القائمة في أمريكا

هبطت مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في آب (أغسطس) مع بقاء شح في المعروض واستمرار ارتفاع الأسعار، في أحدث إشارة إلى أن فقدان الزخم في سوق الإسكان استمر في الربع الثالث من العام.وبحسب "رويترز"، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت بنسبة 2 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 5.88 مليون وحدة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع قد توقعوا أن تهبط المبيعات إلى معدل عند 5.89 مليون وحدة في آب (أغسطس).وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل معظم مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 1.5 في المائة.وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إن المبيعات تراجعت خلال آب (أغسطس) في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات في الولايات المتحدة، مضيفا "رغم أن هناك تراجعا في مبيعات المنازل فإن المشترين المحتملين ماز الوا خارج السوق وبعيدين عن البحث، في حين أن يدرس أغلبهم حدودهم المالية انتظارا لزيادة المعروض".في الوقت نفسه بلغ متوسط سعر المنازل القائمة خلال الشهر الماضي 356.7 ألف دولار بانخفاض نسبته 8 في المائة عن تموز (يوليو) الماضي حيث كان 359.5 ألف دولار، لكنه كان أعلى بنسبة 14.9 في المائة عن آب (أغسطس) من العام الماضي حيث كان 310.4 ألف دولار، بحسب "الألمانية".إلى ذلك، دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الولايات المتحدة إلى "التحرك" لحل أزمة الهجرة الحالية.وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي إن الولايات المتحدة "التزمت باستثمار 4 مليارات (دولار)، ملياران لأمريكا الوسطى وملياران للمكسيك. لم يصل شيء، لا شيء. تم التحدث كثيرا، يجب التحرك".وأضاف "تسود الآن أجواء ملائمة، لأن الرئيس (جو) بايدن منخرط، و(كامالا) هاريس و(جاك) سوليفان، المستشار الأمني للرئيس بايدن، منخرطون جدا كذلك، والآن السفير".وتابع الرئيس المكسيكي "بعبارة أخرى، هناك ظروف ممتازة لتوقيع اتفاق جيد لتنمية أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ولا سيما دول أمريكا الوسطى. لذلك سننتظر وأعتقد أنه ستكون هناك نتائج". ووصل عشرات آلاف المهاجرين ممن لا يحملون وثائق، غالبيتهم من الهايتيين، في الأشهر الأخيرة إلى الحدود الجنوبية للمكسيك بحثا عن حياة جديدة في الولايات المتحدة.وبدأت السلطات الأمريكية بإعادة هايتيين جوا من مدينة ديل ريو الحدودية في تكساس، حيث ينتظر الآلاف على أمل دخول الولايات المتحدة، بحسب "الفرنسية".ووصل عديد من هؤلاء إلى المكسيك آتين من البرازيل أو تشيلي، حيث كانوا يقيمون كلاجئين، بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبروا خلالها عشر دول.من جهة أخرى، أعلنت شركة الأسمدة والكيماويات الأمريكية سي.إف إنداستريز هولدنجز اعتزامها إعادة تشغيل مصنع الأمونيا التابع لها في منطقة بيلينجهام ببريطانيا فورا. يأتي قرار استئناف تشغيل المصنع بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت لتغطية تكاليف إعادة تشغيل مصنع الأمونيا وإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم في صناعات عديدة للسوق البريطانية.ومن المتوقع أن يستغرق إعادة تشغيل مصنع الأمونيا في مجمع بيلينجهام عدة أيام.كانت سي.إف إنداستريز هولدنجز قد أعلنت الأسبوع الماضي وقف تشغيل مصانع منتجات النيتروجين والهيدروجين في بريطانيا بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات منتجات المصانع. وقالت الشركة إنها لا تستطيع تحديد موعد استئناف العمل في المصانع البريطانية في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب عليه، في الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات على إمكانية زيادة الإمدادات في الأسواق بصورة ملموسة.