«أدنوك» ترفع حجم الاكتتاب العام لوحدة الحفر إلى 1.1 مليار دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” أمس إنها رفعت حجم الطرح العام الأولي لوحدتها، أدنوك للحفر، إلى 11 في المائة من رأس المال بعدما فاقت طلبات الاكتتاب المعروض.وكانت “أدنوك” تستهدف طرح حصة 7.5 في المائة من “أدنوك للحفر” للاكتتاب بقيمة 2.3 درهم (0.6262 دولار) للسهم.وذكرت الشركة في بيان أن السعر لم يتغير، لكنها رفعت عدد الأسهم العادية المعروضة إلى 1.76 مليار من 1.2 مليار سهم وهو ما يعني ارتفاع قيمة الطرح إلى 1.1 مليار دولار، وفقا لحسابات “رويترز”.وورد في البيان “حددت أدنوك حجم الطرح الجديد، بصفتها المساهم البائع، استنادا إلى طلب استثماري قوي وتجاوز الاكتتاب المعروض على نحو كبير في الشرائح كافة”. وستظل “أدنوك” محتفظة بحصة أغلبية نسبتها 84 في المائة في الوحدة، كما ستحتفظ “بيكر هيوز” بحصتها البالغة 5 في المائة.تنقضي فترة الطرح العام الأولي اليوم للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم الأحد للشركات المستثمرة في الإمارات وخارجها.وذكرت “أدنوك” أنه من المتوقع إدراج الوحدة بحلول الثالث من تشرين الأول (أكتوبر).ودخلت شركة بيكر هيوز في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في تشرين الأول (أكتوبر) 2018.وفي الإطار ذاته، تعتزم “أدنوك” أيضا زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات.