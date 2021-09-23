أساسيات السوق النفطية تتحسن .. تسارع نمو الطلب وزيادة الرغبة في الاستثمار

سجلت أسعار النفط مكاسب جديدة لليوم الثاني على التوالي بفعل بيانات عن انخفاض المخزونات النفطية الأمريكية بما يفوق التوقعات والتقديرات السابقة، وسط تفاؤل أوسع بتعافي الطلب العالمي على الخام والوقود في ضوء تراجع المخاوف من متغير دلتا من فيروس كورونا واستمرار انتشار اللقاحات وفاعليتها.وتأتي المكاسب على الرغم من زيادة الإمدادات النفطية من جانب مجموعة “أوبك+” بنحو 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري، وأيضا في ظل عودة جزئية للإمدادات النفطية الأمريكية بعد تعاف تدريجي من خسائر إعصاري “إيدا” و”نيكولاس”، إضافة إلى إعلان الصين عن بيع جزئي للاحتياطي الاستراتيجي لديها من النفط الخام.وقال لـ”الاقتصادية”، مختصون ومحللون نفطيون إن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت بسبب تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية ووجود مؤشرات عن تحسن في أساسيات السوق متعلقة بتسارع نمو الطلب وزيادة الثقة والرغبة في الاستثمار وأخذ المخاطرة في السوق.وأشار المختصون إلى أن المعروض النفطي ما زال تحت تأثير قيود وإدارة هادئة ودقيقة لمجموعة المنتجين في “أوبك+” ويساعدها في التوجه نفسه حالة الحذر في تنامي الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، إلى جانب اهتمام شركات الطاقة الكبرى بتفعيل برامج انتقال وتحول الطاقة. وأكد الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة أن أساسيات سوق النفط قوية، وأن الزيادات الحذرة والتدريجية في الإمدادات النفطية من جانب مجموعة “أوبك+” أسهمت في تعزيز التوازن في السوق من خلال منع اتساع الفجوة بين العرض والطلب، مشيرا إلى تحسن المعنويات بشكل واسع بعد تخفيف قيود السفر في الولايات المتحدة.وذكر أن قرار الولايات المتحدة بإلغاء الحظر على المسافرين الأجانب قد يضيف أكثر من 190 ألف برميل يوميا إلى المستوى الحالي من الطلب على وقود الطائرات في تشرين الأول (نوفمبر) المقبل- وذلك بحسب تقديرات وإحصائيات دولية - مبينا أن السوق نجحت في تشديد العرض انتظارا لتسجيل تحسن واسع في الطلب، وهو الأمر الذي كان محورا لعمل مجموعة “أوبك+” في الفترة الماضية وما زالت المجموعة مستمرة في هذا النهج الناجح نفسه.من جانبه، أوضح جوران جيراس، مساعد مدير بنك “زد أيه إف” في كرواتيا أن أسعار النفط الخام أضافت عديدا من المكاسب المتوالية في ضوء ضيق العرض مع تحسن الطلب، حيث لا يزال منتجو النفط في الولايات المتحدة يعملون على إعادة الإنتاج، الذي توقف بسبب إعصار “إيدا” قبل ثلاثة أسابيع.وأوضح أن العودة التدريجية للإنتاج الأمريكي هو أمر جيد، ولكنه يسير بوتيرة بطيئة نسبيا بسبب عقبات فنية ونتيجة أضرار فادحة لحقت ببعض المنشآت النفطية الرئيسة في الولايات المتحدة، لافتا إلى تقديرات صادرة من شركة “شل” الدولية العملاقة، التي تتوقع أن يظل العرض شحيحا، وأن التعافي الكامل في الخليج الأمريكي يبدو غير مرجح على المدى القريب، حيث إن الأضرار، التي لحقت بمنشآت الخليج قد تؤجل استئناف الطاقة الإنتاجية الكاملة في المنطقة إلى الربع الأول من العام المقبل 2022.من ناحيته، قال أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة إن وضع الدولار الأمريكي المتقلب له تأثيرات مباشرة وسريعة على أسعار النفط الخام، وفق العلاقة العكسية بينهما، حيث حقق الدولار قبل أيام أعلى مستوى من المكاسب في ثلاثة أسابيع ما كبح صعود النفط الخام، لافتا إلى مراقبة السوق لاجتماعات البنك المركزي الأمريكي مع توقعات قوية بإقرار سياسة نقدية أكثر تشددا.وذكر أن ارتفاع أسعار النفط جاء كرد فعل متوقع مع صدور تقرير صناعي أمريكي يؤكد وجود سحب كبير آخر في مخزونات النفط الخام، ما يشير إلى تشديد السوق وتزامن ذلك مع خطوة إيجابية أخرى داعمة للأسعار في الصين، حيث ضخ البنك المركزي الصيني مزيدا من السيولة لتهدئة المخاوف، التي سيطرت على السوق أخيرا بشأن مشكلات ديون مجموعة عقارية بارزة.بدورها، أكدت الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة أن المخزونات النفطية الأمريكية، تقلصت بشكل لافت على مستوى البلاد بأكثر من ستة ملايين برميل بما في ذلك انخفاض أوسع في مركز التخزين الرئيس في كوشينج، الذي تقلص 40 في المائة منذ بداية العام الجاري– وذلك بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي– معتبرة أن هذه الإحصائية علامة على تعاف أسرع من المتوقع في الطلب العالمي.وأشارت إلى أن مكاسب أسعار النفط في أيلول (سبتمبر) الجاري تعود في جانب رئيس منها إلى تداعيات الطقس القاسي، الذي عطل الإمدادات الأمريكية، مبينة أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحدد وتيرة ومسار أسعار النفط الخام في الفترة المقبلة.وأوضحت أن شركات طاقة دولية وفي مقدمتها “كونوكو فيليبس” تتوقع عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول أوائل العام المقبل مع زيادة الطلب.وفيما يخص الأسعار قفز النفط بأكثر من دولار أمس، مواصلا مكاسب سجلها أمس الأول بعد بيانات للقطاع كشفت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي في أعقاب إعصارين، وهو ما يلقي الضوء على قلة الإمدادات مع تحسن الطلب.وبحسب “رويترز”، فإنه خلال التعاملات أمس، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار أي 1.5 في المائة ليصل إلى 71.57 دولار للبرميل بعد زيادته 35 سنتا أمس الأول.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أي 1.4 في المائة إلى 75.39 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 44 سنتا أمس الأول.وتحول تركيز سوق النفط إلى مخاوف بشأن قلة الإمدادات بعد ضغوط الإثنين نتيجة اضطرابات في السوق الأوسع نطاقا لها صلة بتعثر محتمل لمجموعة التطوير العقاري الصينية تشاينا إيفرجراند.وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أيلول (سبتمبر).وهذا التراجع أكبر بكثير من توقعات عشرة محللين استطلعت آراؤهم بانخفاض المخزونات 2.4 مليون برميل.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 73.68 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 73.47 دولار للبرميل في اليوم السابق.وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس أن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، كما أن السلة كسبت بضعة سنتات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 73.29 دولار للبرميل.