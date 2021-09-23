الصُّعْلُوك

كلمة "صُعْلُوك" بتصاريف أصلها عربيَّة صحيحة ومعناها الذي لا مالَ له ولا يملك شيئًا، وهو أفضل حالًا من الفقير والمسكين - كما في المعاجم اللغويّة وجمعه صعاليك على وزن (فعاليل) جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع جاء في لسان العرب: "(الصُعْلُوك) الفقير الذي لا مالَ له... ولا اعتماد، وقد (تَصَعْلَكَ) الرجل، إذا كان كذلك "اللسان" ص ع ل ك" والشعراء الصعاليك عاشوا في العصر الجاهلي، وسُمُّوا بالصعاليك لفقرهم وعرفوا بالإباء وعِزَّة النفس وخشونة العيش والاستئناس بحيوانات الصحراء وسرعة العدو والشجاعة والصَّبر وغير ذلك من مكارم الأخلاق، ومنهم الشاعر الشنفرى، وتأبَّط شَرّا، والسُّلَيْك من السُلَكَة وأميرهم كما هو مشهور عُرْوة بن الورد ويُسَمَّى عُرْوَةُ الصعاليك.