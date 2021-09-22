مخزونات النفط الأمريكي تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 413.96 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .

وبحسب (رويترز) ارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 93 بالمئة، أعلى مستوى منذ مايو 2019 .