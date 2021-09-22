مشروعات تطويرية خدمية وبلدية بأكثر من مليار ريال في الحدود الشمالية

شهدت أمانة منطقة الحدود الشمالية حزمة من المشروعات التطويرية والتنموية التي أسهمت في تطوير الخدمات ورفع وتيرة منظومة القطاع البلدي في مدن ومحافظات المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن المشروعات بلغت قيمتها الإجمالية (1.370.694.555) ريالاً، شملت خدمات متعددة ومتنوعة، منها سفلتة واستكمال الشوارع، وتنفذ جسور وانفاق على التقاطعات، وصيانة وإنارة وحدائق ومساحات وممرات مشاة، ودرء أخطار السيول، وتأهيل وتطوير الشوارع والطرق بالإنارة، وتحسين مداخل ومخارج المدن والمحافظات بالمنطقة، وإنشاء سوق تجاري بمحافظة رفحاء، ومشروع جمع ونقل النفايات وصيانة وتشغيل المردم الصحي ومشاريع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة وغيرها من المشروعات الخدمية والتطويرية.

كما دُشّنت مؤخراً ثلاث بلديات فرعية بمدينة عرعر " بلدية شرق عرعر، وبلدية غرب عرعر، والبلدية النسائية"، تقوم بأدوار موزعة حسب النطاق الجغرافي، للإسهام في تطوير وتسهيل الخدمات للمواطنين وخدمة الأحياء السكنية.

وحشدت الأمانة والبلديات الفرعية والمحافظات والقرى كافة طاقاتها وإمكانياتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال العديد من الأعمال، منها متابعة أوضاع سكن العمالة والمقيمين، والفرز البصري وأعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين ومراقبة المجمعات والأسواق التجارية ونحوها.