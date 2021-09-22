"نيكي" عند قاع أسبوعين وسط حذر قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

بلغ المؤشر نيكي أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم، إذ تطلع المستثمرون بحذر إلى نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن موعد إنهاء التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر القياسي منخفضا 0.67 في المائة عند 29639.40 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 في المائة ليغلق عند 2043.55 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى منذ السادس من سبتمبر.

غير نيكي مساره لفترة وجيزة في وقت سابق من اليوم وارتفع بعد أن قالت هينجدا ريل ستيت جروب، الوحدة الرئيسية في إيفرجراند الصينية، إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة يوم الخميس، مما يهدئ المخاوف من انهيار وشيك، وفقا لـ"رويتز".

ومن المقرر صدور نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ويعقبه مؤتمر صحفي بعد نصف ساعة.

وستكون الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة غدا الخميس.

