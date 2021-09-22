تراجع واردات السعودية من الإمارات 33 % في يوليو بعد إقرار "قواعد المنشأ الوطنية"

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن قيمة واردات السعودية من الإمارات تراجعت 33 في المائة على أساس شهري في يوليو بعد أن أقرت السعودية قواعد للمنشأ الوطني في وقت سابق في يوليو على الواردات من الدول الخليجية.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فقد تراجعت واردات السعودية من الإمارات بنحو 1.5 مليار ريال في يوليو مقارنة بالشهر السابق لتبلغ نحو 3.06 مليار ريال (818 مليون دولار) .

وفي يوليو الماضي، عدلت السعودية قواعدها بشأن الواردات من دول الخليج والخاصة بالمنتج الوطني التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الوادرة من تلك الدول سواء كانت كاملة الصنع أو نصف مصنعة

وتضمنت قواعد المنشأ الوطنية أكثر من 30 مادة فصلت المنتجات وطريقة نقلها وآلية تفضيلها بالإضافة إلى مدة صلاحية شهادة المنشأ.

وشملت التعديلات معاملات البضائع الخارجة من المناطق و الأسواق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبيةـ أي منعها من الامتيازات التعريفة التفضيلية.

وشهدت واردات السعودية من الإمارات إنتعاشا واسعا خلال مطلع العام الجاري، بعدما شهدت بعض الضعف خلال العام الماضي والناتجه عن تأثير تفشي جائحة كوفيد-19، الأ أن الواردات في يوليو سجلت أدنى مستوى في نحو 10 أشهر.

وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، قد اشار في تغريدة له عبر تويتر "أن الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة".