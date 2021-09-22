قلق من قفزات أسعار الغاز .. ارتفعت 280% في أوروبا و100 % في أمريكا

أكد ديدييه هولو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز والطاقة الفرنسية "إنجي" أمس، أن لديه قلقا من أن تستمر أسعار الغاز عند مستوياتها الحالية في المستقبل المنظور مع عدم ارتفاع مستويات تخزين الغاز في أوروبا.وبحسب "رويترز"، قال نائب الرئيس التنفيذي على هامش مؤتمر "غازتك" لقطاع الغاز في دبي، "نشعر بالقلق من أن العجز في الغاز الذي نراه حاليا قد يبقي على السعر عند مستوى مرتفع وقد يعاني عملاؤنا".وارتفعت أسعار الغاز 280 في المائة في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100 في المائة في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل، منها انخفاض مستويات التخزين وانخفاض الإمدادات الروسية.بدوره، قال تينجكو محمد توفيق الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية للطاقة المملوكة للدولة أمس، إن سعرا للغاز يراوح بين سبعة وثمانية دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية يمكن أن يكون "بقعة مريحة" للمستهلكين وقد يسمح أيضا بمواصلة الاستثمارات.وأضاف "الغاز الطبيعي يجب قبوله كوقود انتقالي.. المستقبل دون كربون لا يعني بالضرورة أن يكون مستقبلا خاليا من النفط والغاز".في حين ذكر سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، أن أسعار الغاز المنخفضة ليست مستدامة وأن زيادة في الآونة الأخيرة تعكس العوامل الأساسية للسوق وقلة الاستثمار في القطاع.وقال الوزير في المؤتمر "أسعار الغاز ليست مستدامة عند دولارين أو ثلاثة دولارات. هناك حاجة لاستثمارات جديدة.. ستمر الأسعار بفترات صعود وهبوط حتى تجد السوق السعر المناسب. السوق هي من سيحرك السعر".وأضاف أنه إذا استمرت الأسعار الحالية فسيكون ذلك عبئا على كثير من الدول، وأنه على المدى الطويل، السوق غير مستعدة لقبول مثل هذه الأسعار.من جهته، أكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أن الغاز سيقوم بدور محوري في تمكين النمو الاقتصادي في الإمارات على مدى الـ50 عاما المقبلة.وأكد خلال المؤتمر، أن "دولة الإمارات تعمل على ترسيخ ريادتها على مستوى المنطقة في مشاريع الغاز الطبيعي والأسواق الناشئة للهيدروجين الأزرق".وألقى الضوء على الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة لـ"أدنوك" التي تم اعتمادها في عام 2018 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات، مبينا أن أدنوك مستمرة في مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الإمارات من خلال تنفيذ مشاريع نوعية ضخمة.وأضاف، "للوصول إلى هذا الهدف، نعمل على تطوير أصولنا المنتجة، مثل حقل شاه وأصول جديدة مثل الغطاء الغازي الفريد من نوعه في مكمن أم الشيف ومشروع الحيل وغشا ودلما".وقال، "فيما يسعى العالم للتعافي من جائحة كورونا، تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال، وأسواق الغاز إجمالا، نموا ملحوظا على مستوى العالم، مع تجاوز حجم الطلب للعرض. وعلى المدى الطويل، فإن الآفاق المستقبلية تبدو واعدة، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في أسواق آسيا.. واليوم، يوفر الغاز ما يقرب من ربع إمدادات الطاقة في العالم، وسيستمر في القيام بدور لا غنى عنه في منظومة الطاقة العالمية".في حين يرى سعد الكعبي وزير الطاقة القطري، أن أسعار الغاز المرتفعة حاليا تعكس نقصا في الاستثمار، إلى جانب نقص الإمدادات، لكنه أضاف أنه لا يعد الوضع أزمة.وأضاف على هامش المؤتمر "هناك طلب كبير من جميع عملائنا، ومع الأسف ليست بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع، من وجهة نظري، هذا يرجع إلى عدم استثمار السوق بشكل كاف في القطاع".وبسؤاله عما إذا كان يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، قال "نأمل ألا يحدث ذلك. لا نريد هذه الأسعار المرتفعة، ولا نعتقد أنها مفيدة للمستهلكين. لا نريد دولارين ولا نريد 20 دولارا.. نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومستدام".وفي سياق منفصل، قال الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول المملوكة للدولة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إن الشركة سيكون لها 64 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السوق بين عامي 2025 و2027، وهو ما يمثل 15 في المائة من الإنتاج العالمي الحالي.وقعت الشركة في شباط (فبراير) عقدا للمرحلة الأولى من توسعة مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد 40 في المائة سنويا بحلول 2026.والتوسعة التي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا هي أكبر مشروع غاز طبيعي مسال منفرد يتم إقراره على الإطلاق، بحسب شركة الاستشارات وود ماكينزي.ورفض إعطاء تصريحات جديدة بشأن العملية، لكنه قال إن الشركة تعكف حاليا على تقييم العطاءات المقدمة من شركات نفط عالمية وشركاء آخرين مختارين، ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال الربع الأول من العام المقبل.