«البحر الأحمر» تعتزم بناء 17 فندقا على 4 جزر خلال الفترة المقبلة

أعلنت شركة البحر الأحمر عزمها خلال الفترة المقبلة بناء نحو 17 فندقا في أربع جزر، إضافة إلى سعيها إلى استخدام مكائن ومعدات صديقة للبيئة والطاقة على غرار مكائن شركة تسلا.وقال محمد ريحاوي؛ مدير مرافق شركة البحر الأحمر، على هامش ورشة عمل "التخطيط لإدارة المرافق بالمشاريع الكبرى" الثلاثاء، إن مدة مشروع تنفيذ البحر الأحمر تنتهي في 2030، وهي مقسمة إلى أربع مراحل، تبدأ الأولى في البنية التحتية وجار العمل عليها حاليا مع شركة أكوا باور.وتشمل المرحلة الأولى بناء ثلاث جزر وبناء القرية العمالية والسكنية للموظفين وستنتهي مع نهاية عام 2023، كما سيتم بناء نحو 17 فندقا أيضا.وأضاف، أن شركة البحر الأحمر تعتزم استخدام معدات صديقة للبيئة على غرار مكائن شركة تسلا، وذلك بهدف المحافظة على الطبيعة واستدامتها.من جانبه، قال نواف المطيري؛ مدير عام إدارة المرافق في هيئة تطوير بوابة الدرعية، إنه ستكون هناك أصول مختلفة جديدة في مشروع بوابة الدرعية، إذ سيتضمن 19 فندقا عالميا، وجامعة الملك سلمان، ومعاهد تدريب وفنون، وأحياء سكنية ومكاتب إدارية، ومحال تجارية، لافتا إلى أن مشروع بوابة الدرعية سيوجد نحو 55 ألف وظيفة وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.وأوضح، أن الهيئة أسست إدارة المرافق لديها لهدفين، يتمثل الأول في تشغيل الأصول القائمة والموجودة حاليا وبناء استثمار داخلي لدى الهيئة في بناء القدرات للتعامل مع نوعية الأصول القائمة، في حين تمثل الهدف الثاني في عملية مراجعة التصاميم وعمليات التحقق التشغيلي من التصاميم القائمة. ولفت إلى أن الهيئة عملت خلال العامين الماضيين على إعادة النظر في عقودها مع القطاع الخاص، إضافة إلى عدم اعتمادها السعر الأقل في مناقصاتها، وإنما وفقا لمعايير وآلية معينة تعتمدها الهيئة في طرح مشاريعها على المقاول.ولفت المطيري؛ إلى أن هناك فرصا استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة في مرافق بوابة الدرعية.