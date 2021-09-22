نمو السعودية المتوقع خلال 2022 .. السادس في أعلى قائمة تضم 23 اقتصادا

4.8 في المائة، هو النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية لـ2022، أو ما يعادل أكثر من ضعف النمو المحسوب تحقيقه في 2021 (2.3 في المائة)، استنادا إلى معطيات الأرباع الثلاثة السابقة.ورقم النمو المتوقع للسعودية في العام المقبل، هو السادس في أعلى قائمة تضم 23 اقتصادا (أعضاء مجموعة العشرين + متوسط النمو العام لمجموعة العشرين ككل + متوسط النمو العالمي + متوسط نمو منطقة اليورو - 17 دولة -).وبهذا النمو المتوقع، تصعد السعودية من المرتبة الـ23، التي كانت تحتلها في قائمة نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2021، إلى المرتبة السادسة العام المقبل.وأكدت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أمس، أن هناك "انتعاشا غير متكافئ للغاية بين الاقتصادات العالمية"، وفقا لاستجابة الدول للوباء.. ولا يزال الانتعاش الاقتصادي العالمي قويا، لكنه أضعف قليلا مما كان متوقعا.وأضافت، "بمساعدة الحكومات والمصارف المركزية والتقدم في التطعيم، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي الآن فوق مستواه السابق للوباء، إلا أن الانتعاش لا يزال غير متكافئ مع البلدان الخارجة من الأزمة التي تواجه تحديات مختلفة".وأبدت المنظمة تفاؤلها بشكل خاص لاقتصاد منطقة اليورو قائلة: إنها تتمتع بحصانة كبيرة وقد تستفيد من نموها هذا العام بنسبة 5.3 في المائة (كانت نسبة النمو المتوقعة سابقا 4.3 في المائة)، لتحقق في 2022 نموا بنسبة 4.6 في المائة (+0.2 نقطة).على النقيض من ذلك، تتوقع المنظمة أرقاما أسوأ قليلا للولايات المتحدة، قائلة: مع نمو الآن بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام (انخفض بمقدار 0.9 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة)، وخفض توقعات الميزانية، ستسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 3.9 في المائة في 2022.على الصعيد العالمي، قد ينمو الاقتصاد بنسبة 5.7 في المائة هذا العام، بانخفاض 0.1 نقطة عن توقعات أيار (مايو).وكتبت المنظمة في توقعاتها المؤقتة للنمو "الحفاظ على الانتعاش في المسار الصحيح / التقرير المؤقت، سبتمبر 2021": "تحسن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام نتيجة للدعم الحكومي القوي، ونشر لقاحات فعالة واستئناف عديد من الأنشطة الاقتصادية".غير أنها تضيف: "الفروق الكبيرة في معدلات التطعيم بين البلدان أدت إلى تفاوت في الانتعاش، إذ أجبر تفشي الفيروس المتجدد بعض البلدان على تقييد الأنشطة من جديد، ما أدى إلى اختناقات وضغوط على سلاسل التوريد".وبالنسبة إلى 2022، تقول المنظمة: إن "الدعم القوي الذي توفره سياسات الاقتصاد الكلي والظروف المالية الملائمة يجب أن يستمر في دعم الطلب"، مستشهدة بخطة التعافي الأوروبية والخطة الأمريكية بشأن البنية التحتية.وأضافت، ينبغي أن يكون النشاط أكثر قوة مما كان متوقعا، وأن يسمح للنمو العالمي بتحقيق زيادة قدرها 4.5 في المائة، أو 0.1 نقطة أكثر مما كان عليه في الربيع.وتابعت "أدت الزيادة السريعة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصادات إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل: النفط والمعادن، كما أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع أيضا، ما يعزز الأسعار خاصة في الأسواق الناشئة. لكن من جهة أخرى، زادت التوترات على طول سلاسل التوريد الناجمة عن الوباء من ضغوط التكلفة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الشحن بشكل حاد.التضخم وفجوات الإنتاج والتوظيفوتتابع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه بعد الركود التاريخي في 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المائة، "أصبح الناتج المحلي الإجمالي العالمي الآن أعلى من مستوى ما قبل الوباء"، "غير أن فجوات الإنتاج والتوظيف لا تزال موجودة في عديد من البلدان، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث معدلات التطعيم منخفضة" ضد كوفيد - 19.ومع ذلك، فإن حسابات الذراع الاستشارية لمجموعة العشرين لتوقعات التضخم تختلف بشكل ملحوظ. لقد ارتفع بشكل حاد في الولايات المتحدة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنه لا يزال منخفضا نسبيا في عديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما في أوروبا.تقول: لا بد أن تتلاشى هذه الضغوط التضخمية في نهاية المطاف. بمجرد حل الاختناقات، من المرجح أن تتراجع الزيادات في أسعار السلع المعمرة، مثل السيارات، بسرعة مع زيادة العرض من قطاع التصنيع بسرعة.تتوقع المنظمة، أن يصل تضخم أسعار المستهلكين في دول مجموعة العشرين إلى ذروته بحلول نهاية 2021، وأن يتباطأ طوال 2022. تقول: إن ضغط الأجور الإجمالي لا يزال معتدلا، على الرغم من حدوث زيادات كبيرة في الأجور في بعض القطاعات التي أعيد فتحها مثل النقل والترفيه والضيافة.النمو السعوديتقول المنظمة، ستشهد السعودية زيادة في نمو ناتجها المحلي الإجمالي من 2.3 في المائة في 2020 إلى 4.8 في المائة العام المقبل (+ 2.5 في المائة).بهذه الزيادة ستحل السعودية في المرتبة السادسة على قائمة الـ23 بعد: الهند (نمو متوقع في 2022 بنسبة 9.9 في المائة من 6.7 في المائة في 2021)، إسبانيا ((نمو بنسبة 6.6 في المائة من 6.8 في المائة في 2021)، الصين (5.8 في المائة من 8.5 في المائة)، المملكة المتحدة (5.2 في المائة من 6.7 في المائة)، إندونيسيا (4.9 في المائة من 3.7 في المائة).وعلى قدم المساواة مع المتوسط العام لنمو مجموعة العشرين ككل (4.8 في المائة من 6.1 في المائة في 2021).وقبل كل من ألمانيا (نمو متوقع في 2022 بنسبة 4.6 في المائة من 2.9 في المائة في 2021)، إيطاليا (نمو متوقع بنسبة 4.1 في المائة من 5.9 في المائة في 2021)، كندا (4.1 في المائة من 5.4 في المائة)، فرنسا (4.0 في المائة من 6.3 في المائة)، الولايات المتحدة (3.9 في المائة من 6.0 في المائة)، المكسيك (3.4 في المائة من 6.3 في المائة)، روسيا (3.4 في المائة من 2.7 في المائة)، أستراليا (3.3 في المائة من 4.0 في المائة)، تركيا (3.1 في المائة من 8.4 في المائة)، كوريا الجنوبية (2.9 في المائة من 4.0 في المائة)، جنوب إفريقيا (2.5 في المائة من 4.6 في المائة)، البرازيل (2.3 في المائة من 5.2 في المائة)، اليابان (2.1 في المائة من 2.5 في المائة)، الأرجنتين (1.9 في المائة من 7.6 في المائة).وجاءت السعودية أيضا قبل المتوسط العام للنمو العالمي (4.5 في المائة من 5.7 في المائة في 2021)، والمتوسط العام لنمو منطقة اليورو - 17 دولة - (4.6 في المائة من 5.3 في المائة).