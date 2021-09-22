فريق سعودي لحصر القطاعات والفرص الاستثمارية في بنجلادش

في الوقت الذي كشف لـ"الاقتصادية" المهندس طارق الحيدري، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، عن أن فريقا من رجال الأعمال السعوديين سيعكف على حصر القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية في بنجلادش، ذكر لـ"الاقتصادية" مسؤول في سفارة دكا، أبرز القطاعات المتاحة للاستثمار أمام السعوديين.وقال محمد همايون كبر، المستشار العام في سفارة بنجلادش في المملكة، إن قطاعات البنية التحتية والصناعات الزراعية والغذائية والأسمنت، وتكنولوجيا المعلومات، تعد من القطاعات الأولى التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستثمار من خلالها في بنجلادش.وأوضح على هامش زيارة وفد اقتصادي من بلاده إلى المملكة أخيرا، أن تخصيص بنجلادش منطقة اقتصادية للمستثمرين السعوديين، سيسهل لعدد كبير من المستثمرين السعوديين إنشاء مصانعهم ومكاتبهم في هذه المنطقة.وأشار إلى أنه جرت خلال الاجتماعات، مناقشة سبل تطوير التجارة والاستثمار بين بنجلادش والسعودية، وتمت دعوة المستثمرين السعوديين المحتملين، لافتا إلى أن حكومة بنجلادش قررت إنشاء 100 منطقة اقتصادية في جميع أنحاء البلاد.وحول نماذج الاستثمار، بين المستشار البنجلادشي، أن هناك خيارا بحصول حكومة بلاده على الأرض وتطورها، ويمكن للمستثمرين إقامة أعمال تجارية هناك، والخيار الآخر أن تستحوذ حكومة بنجلادش على الأرض ويقوم القطاع الخاص بتطوير الأرض وإنشاء أعمالهم، أو يحصل القطاع الخاص على الأرض ويطورها ويقيم أعمالها فيها.وتابع أنه من أجل تسهيل الأعمال التجارية، ستكون هيئة تنمية الاستثمار في بنجلادش (BIDA) هي مركز خدمة شامل لجميع المستثمرين.ونوه إلى أن حكومة بنجلادش تقدم إعفاءات ضريبية وإعفاءات من رسوم الاستيراد واسترداد التعريفة ومنع الازدواج الضريبي وتقدم المستودعات الجمركية وإعادة رأس المال المستثمر والأرباح وغيرها الكثير لجذب المستثمرين الأجانب.وتابع أنه خلال الآونة الأخيرة، توصلت حكومة بنجلادش إلى فكرة فريدة تسمى تمويل فجوة الجدوى (VGF)، التي بموجبها ستوفر الحكومة مبلغا معينا من التمويل لأي مشروع لجعله قابلا للتطبيق تجاريا للمستثمر.من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المهندس طارق الحيدري، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن فريقا من رجال الأعمال السعوديين سيعكف على حصر القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية في بنجلادش.وأكد المهندس الحيدري أنه ستكون هناك استثمارات في المنطقة الخاصة للمستثمرين السعوديين، وبنهاية العام الجاري ستحصر القطاعات والفرص الاستثمارية وميزتها النسبية بعد زيارة الوفد السعودي حينها، مشيرا إلى أن أبرز القطاعات التي عرضت على الجانب السعودي تكمن في الصناعات والطاقة.وبين أنه من أبرز ما خرج في اللقاء، طلب إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الرياض ودكا، حيث من المتوقع توقيع اتفاقية مجلس مشترك قريبا.وتستعد بنجلادش لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة حصرية للمستثمرين السعوديين تتضمن عديدا من التسهيلات لتأسيس شركاتهم، بحسب ما أكده سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنجلادش للصناعات الخاصة والاستثمار، خلال لقاء في اتحاد الغرف السعودي الأحد الماضي، معلقا الآمال في تسهيل التجارة الثنائية وتعزيزها على المباحثات الجارية بين الدولتين بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.