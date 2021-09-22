ارتفاع مصانع المعقمات 683 % خلال 3 أشهر .. بلغ عددها 94 مصنعا

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عدد مصانع إنتاج المعقمات داخل المملكة كان يبلغ 12 مصنعا في مارس 2020، تنتج أسبوعيا نحو 600 ألف لتر، وخلال 90 يوما ارتفع العدد إلى 94 مصنعا، (أي بنسبة 683 في المائة).

وأضافت الهيئة، أن عدد المعقمات المسجلة بـ"الهيئة" ارتفع إلى 118 منتجا، الأمر الذي انعكس إيجابا على توفر هذه المنتجات بشكل كاف وحقق الاكتفاء المحلي خاصة مع تزايد الطلب عليها وذلك بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشارت الهيئة إلى تسريع واختصار تقديم خدماتها الخاصة بالتسجيل والتراخيص وأذونات الاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، وذلك دون الإخلال بضمان السلامة والفعالية والكفاءة، ونجحت باختصار مدة التسجيل والترخيص والتصنيف وأذونات الاستيراد والتصدير بنسبة 88 في المائة.

وأوضحت أنه جرى اختصار مدة تسجيل المنتج الغذائي إلى يومين فقط بعد أن كان في العام 2018 يستغرق 35 يوما، ومنتجات التجميل من 22 يوما إلى يوم واحد، والأجهزة الطبية منخفضة الخطورة من 11 يوما إلى 3 أيام، وإعلانات الأدوية والأجهزة الطبية من 30 يوما إلى خمسة أيام.

كما انخفضت فترة ترخيص منشآت الغذاء والأعلاف من 33 يوما إلى 6 - 12 يوما حسب خطورة النشاط، وكذلك الحال في منشآت الأدوية والتجميل والأجهزة الطبية، وأيضا في تصنيف المنتجات وأذونات الاستيراد والتصدير أيضا إذ إن معظم الخدمات المقدمة لا تتجاوز مدة الإنجاز فيها يوم عمل.

وأضافت أن من التدابير والإجراءات التي اتخذتها خلال الجائحة، تسريع دراسة الاعتراض على أسعار المستحضرات المضمنة في البروتكولات العلاجية لجائحة كورونا، والتواصل مع الجهات التنظيمية في الدول الأخرى لتسريع إصدار رخص تصدير المستحضرات الخاضعة للرقابة، مع إعطاء الأولوية للطلبات المتعلقة بالأدوية الداخلة ضمن بروتوكول وزارة الصحة العلاجي لجائحة كورونا، وتسريع إجراءات طلبات التعديل للمستحضرات الصيدلانية المرتبطة بالبروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، وتطبيق إجراءات تسعير المستحضرات والعبوات غير المسجلة.

وأشارت الهيئة إلى تقديمها بالتعاون مع الجهات الصحية والقطاع الخاص، مبادرات تتعلق بتمديد صلاحية الأودية وفق المعايير المعمول بها في (ICH Q1E)، مع منح مسار عاجل لاستقبال الطلبات المتعلقة بمصادر المادة الفعالة (APIs) تجنبا لأي تحديات قد تؤثر في المصانع المحلية.

واستحدثت الهيئة، آلية عمل للتجارب السريرية للجهات المعنية بإجراء الدراسات السريرية في المملكة، كما تم حصر جميع المستحضرات التي لديها طلبات تغيير مصادر المواد الفعالة للأدوية وأعطتها أولوية في التقييم استباقا لأي نقص محتمل بسبب تأثر عمليات التصنيع على مستوى العالم.

وعملت "الهيئة" منذ إنشائها على توعية المستهلك بما يتعلق بالمنتجات الخاضعة لإشرافها، وذلك من خلال البرامج والحملات التوعوية المستمرة، إذ بدأت ببرامج كمسرح الطفل، وقافلة التثقيف الدوائي، ومجلات "غذاء ودواء" و"حبوب" و"فسحة".

وأوضحت أنها أنشأت مكتبة توعوية صوتية من خلال "بودكاست غذاء ودواء" الذي قدم 20 حلقة شملت جميع اختصاصات الهيئة، لافتة إلى أنها من أوائل الجهات الحكومية التي اعتمدت نشر "الإنفوجرافات" في مجال التوعية.

وفيما يخص "المركز السعودي للحلال"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، فقد حقق المركز العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية تمثلت في تعيين أكثر من 75 جهة مانحة في 41 دولة حول العالم، وإطلاق أربعة برامج تدريبية تختص بالحلال، وإصدار أكثر من 15 ألف شهادة - حتى الآن - لمنشأة محلية وجهة مانحة وإرساليات، وغيرها من المبادرات التي يعمل عليها.

ويسعى المركز إلى أن تكون المملكة مرجعا رئيسا وموثوقا للأغذية والمنتجات الحلال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تحقق الريادة في هذا المجال لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ومن أبرز المبادرات والإنجازات التي عملت عليها "الهيئة" زيادة الموافقة على الدراسات السريرية (21 دراسة) بنسبة 75 في المائة مقارنة بالفترة نفسها لعام 2020، وإطلاق منصة التدقيق الذاتي للمنشآت الغذائية، ومبادرة المفتش الموحد، وانطلاق أعمال الفسح المركزي بفروع "الهيئة"، ومبادرة إعداد ملصق (QR) توعوي وإرشادي لمحال العطارة، وتفعيل المختبرات الخاصة، وتحقيق زيادة بنسبة 49 في المائة في معدل إجمالي الزيارات التفتيشية في عام 2020 مقارنة بنتائج عام 2019، وتفعيل التواصل والتجاوب مع العملاء غير الراضين، وذلك بهدف تحسين تجربة العميل والشريك والمستفيد.