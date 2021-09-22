واردات النفط الهندية ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

وكان نحو خمس الواردات الهندية في آب (أغسطس) من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، إذ حجزت المصافي شحنات من مناطق بعيدة في نهاية أيار (مايو) وحزيران (يونيو) للاستفادة من فروق الأسعار. وأدى ذلك لتراجع في حصة الشرق الأوسط وإفريقيا وفقا لما أظهرته البيانات.
وانخفضت حصص خامات الشرق الأوسط من واردات الهند في آب (أغسطس) إلى 61.8 في المائة من 64.7 في المائة في الشهر السابق، بينما انخفضت الواردات من إفريقيا إلى 14.1 في المائة من 16.7 في المائة.
وأدى ذلك لخفض حصة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من واردات الهند الإجمالية إلى 67.7 في المائة من 77.6 في المائة.
وخلال الفترة من نيسان (أبريل) حتى آب (أغسطس)، وهي الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، انخفضت حصة "أوبك" من واردات الهند لأدنى مستوى لها.
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