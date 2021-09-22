آفاق صعودية لأسعار النفط في 2021 .. التوقعات الإيجابية للطلب تغلب على السوق

ارتفعت أسعار النفط الخام على أثر بيانات عن شح الإمدادات النفطية الأمريكية بينما تترقب السوق تداعيات أزمة ديون "إيفرجراند" العقارية الصينية.ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية وهو ما قد يدفع المستثمرين ليكونوا أكثر حذرا في التداول على الأصول مرتفعة المخاطر مثل النفط الخام.وكانت أسعار النفط قد انخفضت في وقت سابق بفعل استمرار صعود الدولار قبل اجتماع السياسة النقدية الذي طال انتظاره من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يعلن عن بداية تخفيف التحفيز.وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون إن شح الإمدادات الأمريكية أدى إلى تشديد السوق والحد من تأثيرات مكاسب الدولار السابقة التي تسببت في انخفاض أسعار النفط حيث إن ارتفاع الدولار يجعل شراء النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.وأكدوا أن الشتاء البارد هذا العام قد يرفع أسعار الخام بأكثر من خمسة دولارات للبرميل، مشيرين إلى أن استمرار تعطل وتقلص الإمدادات الأمريكية أدى إلى تجدد المخاوف بشأن المخاطر على إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك الذي كان قد استعاد سابقا مزيدا من الإنتاج في أعقاب إعصار "إيدا".وأوضح سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية أنه بحسب أحدث الإحصائيات لوكالة الطاقة الدولية فإن المخزونات النفطية تراجعت بنحو 40 في المائة منذ بداية العام الجاري وهو ما يزيد فرص استمرارية المكاسب السعرية.وذكر أن الإنتاج الأمريكي أيضا يستعيد عافيته ببطء وقد تسببت الانقطاعات في إنتاج النفط البحري وطاقة التكرير في لويزيانا في كثير من دعم أسعار النفط نتيجة تقلص المعروض في مقابل تعافي الطلب بوتيرة سريعة بسبب انتشار اللقاحات وتحسن بيانات الوظائف الأمريكية وتنامي الواردات النفطية في الصين.وأشار إلى أن تراجع المخزونات الأمريكية كان له دور كبير في تعزيز المكاسب، مبينا أن السوق تتابع هذا الأسبوع مستجدات السياسات المالية الأمريكية وتأثيرها في الدولار الذي ارتفع خلال الفترة الماضية، معتبرا أن استمرار تقلص المخزونات سيكون محركا لصعود أوسع في أسعار النفط.من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات إن آفاق الطلب إيجابية وهو ما يتوقع معه أن تستمر مجموعة أوبك+ في زيادة الإمدادات النفطية على أساس شهري بنحو 400 ألف برميل يوميا خلال الاجتماع المقبل لوزراء الطاقة في المجموعة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مبينا أن الإنتاج الروسي تحديدا وهي أكبر منتج من خارج "أوبك" من المتوقع أن يسجل مستويات قياسية في النمو العام المقبل.وذكر أن معنويات السوق تتعافى والتوقعات الإيجابية للطلب تغلب على السوق خاصة بعدما عدلت وكالة الطاقة الدولية عن توقعات سلبية في الشهر الماضي ونشرت في تقريرها الشهري توقعات إيجابية على نحو واسع للطلب في الربع الرابع من العام، كما تعتقد بنوك عالمية وبخاصة "جولدمان ساكس" أن حلول فصل الشتاء الذي يتوقع معه أن يكون الأكثر برودة في الأعوام الأخيرة قد يتسبب في تسجيل مستوى أسعار للنفط الخام أعلى من المتوقع في نهاية هذا العام مع احتمال وصول النفط إلى 85 دولارا للبرميل في الربع الرابع – بحسب تقديرات البنك.من ناحيته، قالت ماركوس كروج كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز إن توقعات بحدوث شتاء أكثر برودة من المعتاد في أوروبا وآسيا قد يشكل دفعة صعودية لأسعار النفط الخام يقدرها البعض بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، لافتين إلى أن عديدا من البنوك الاستثمارية الدولية تتفق على هذا الطرح وترى آفاقا صعودية للنفط الخام في الشهور المتبقية من العام الجاري.وذكر أن الخطر السلبي على الطلب العالمي وبالتالي على أسعار النفط جراء الموجة الحالية من متغير دلتا من فيروس كورونا يتراجع على نحو كبير مع انخفاض الإصابات في الصين والهند بشكل عام واعتماد اللقاحات ونشرها على نطاق واسع إضافة إلى تأثير عديد من الأبحاث التي تشير إلى موثوقية وفاعلية اللقاحات ما أدى إلى استمرار انتعاش حركة السفر والتنقل والسياحة حول العالم.بدورها، أشارت جولميرا رازيفا كبير محللي مركز دراسات الطاقة في أذربيجان إلى أن كثيرا من التقارير والدراسات التحليلية الدولية ترجح أن يقفز الطلب على النفط بمقدار 900 ألف برميل يوميا مع حلول فصل الشتاء المقبل الذي يتوقع أن يكون أكثر برودة من المعتاد في نصف الكرة الشمالي.ولفتت إلى البيانات الصادرة عن بنك "أوف أمريكا" الذي يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة مع حلول شتاء أكثر برودة من المعتاد الذي قد يكون المحرك الأكثر أهمية لأسواق الطاقة العالمية في الأشهر المقبلة، متوقعة ارتفاع أسعار النفط وسط عجز متواضع في الإمدادات النفطية في السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة.وفي سياق متصل، أعاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تأكيد الدور الحيوي للنفط في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مبينا أن الاستثمار مطلوب لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة والمتوقعة كما سلط الضوء على الحاجة إلى معالجة فقر الطاقة والوفاء بالالتزامات العالمية لتوسيع الوصول إلى الطاقة.وأشار باركيندو إلى أهمية إصدار "أوبك" المرتقب وهو تقرير آفاق النفط العالمي 2021، لافتا إلى أن النفط والغاز الطبيعي معا سيستمران في توفير أكثر من نصف احتياجات العالم من الطاقة حتى 2045 مع حصة للنفط عند نحو 28 في المائة يليه الغاز بنسبة 24 في المائة. وفيما يخص الأسعار ارتفع النفط أمس، وأشار محللون إلى مؤشرات على شح في الإمدادات الأمريكية، لتنهي سلسلة خسائر استمرت لأيام في الوقت الذي لا يزال يطارد فيه الأسواق العالمية شبح التأثير المحتمل في الاقتصاد الصيني جراء أزمة مجموعة العقارات المثقلة بالديون تشاينا إيفرجراند.وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.3 في المائة إلى 74.87 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس، وذلك بعد أن هبط بنحو 2 في المائة أمس الأول. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي حل أجله أمس 91 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 71.20 دولار بعد انخفاضه 2.3 في المائة في الجلسة السابقة.لا يزال المستثمرون في مختلف الأصول المالية متأثرين بالتداعيات الناجمة عن إيفرجراند المثقلة بالديون والتهديد بهزة أوسع نطاقا في السوق على المدى الطويل.وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا "مشكلات إيفرجراند تهدد التوقعات بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وتجعل بعض المستثمرين يتساءلون عن توقعات النمو في الصين وما إذا كان الاستثمار هناك آمنا".وفي حين تضغط على الأسواق وجهة النظر هذه عن حالة الاقتصاد الصيني، من المتوقع أيضا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، وهو ما من المرجح أن يجعل المستثمرين أكثر حذرا حيال الأصول مرتفعة المخاطر مثل النفط.من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 73.47 دولار للبرميل الإثنين مقابل 74.14 دولار للبرميل في اليوم السابق.وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة الذي يضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني تراجع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 72.77 دولار للبرميل.