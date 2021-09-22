تراجع أسعار الغاز في السوق الأوروبية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل اتجاه المتعاملين نحو جني الأرباح من الارتفاعات السابقة للأسعار وتوقع زيادة تدفق الغاز قبل حلول فصل الشتاء وهو ما يخفف حدة النقص في الإمدادات. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ناقلتي غاز طبيعي مسال تبحر حاليا نحو بريطانيا، رغم عدم وجود ما يؤكد ذلك من جانب هيئة الموانئ البريطانية. وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسي للسوق الأوروبية في هولندا اليوم بنسبة 2% إلى 78ر73 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات وارتفاعها أمس بنسبة 16% إلى 33ر75 يورو لكل ميجاوات/ساعة. كما تراجع السعر في تعاملات لندن بنسبة 9ر1% إلى 10ر186 بنس لكل مليون وحدة حرارية بعد ارتفاعه بنسبة 16% أمس إلى 10ر188 بنس لكل مليون وحدة حرارية.