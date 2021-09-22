بورصة وول ستريت تغلق شبه مستقرة

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بلا تغير يذكر اليوم بعد موجة مبيعات واسعة في الجلسة السابقة، إذ أبقت المخاوف بشأن مشاكل عملاق التطوير العقاري الصيني إيفرجراند وحالة عدم اليقين قبيل أنباء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء على تحركات السوق مقيدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 47.93 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 33922.54 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 3.54 نقطة، أو 0.08 بالمئة، ليغلق عند 4354.19 نقطة.

وبحسب (رويترز) أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 32.50 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 14746.40 نقطة.

