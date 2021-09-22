النفط يرتفع قليلا وسط قلق المستثمرين بشأن الطلب العالمي



سجلت أسعار النفط زيادة متواضعة اليوم الثلاثاء في جلسة متقلبة وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي بينما يجد منتجون كبار في أوبك صعوبة في ضخ إمدادات كافية لتلبية طلب متزايد.

وصعد الخامان القياسيان في إحدى مراحل الجلسة دولارا للبرميل لكن خام برنت قلص مكاسبه وأغلق مرتفعا 44 سنتا فقط عند 74.36 دولار للبرميل بعد أن هبط حوالي اثنين بالمئة في جلسة الاثنين.

وبحسب (رويترز) سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 70.56 دولار للبرميل مرتفعة 27 سنتا بعد أن هبطت 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتترقب سوق النفط أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

