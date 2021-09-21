مستودعات الغاز الأوروبية مملوءة بنسبة 72% فقط

تؤجل شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم إعادة ملء مستودعات الغاز التابعة لها في أوروبا في الوقت الذي تعيد فيه ملء مستودعاتها في روسيا مما يزيد المخاوف من أزمة

في إمدادات الغاز إلى أوروبا خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جازبروم وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا تتباطأ في إعادة ملء مستودعاتها في أوروبا بعد أن كانت قد سحبت كميات منها لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من روسيا نتيجة حادث حريق في إحدى منشآت الغاز التابعة لها في الشهر الماضي.

وتسابق أوروبا الزمن لإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي لديها قبل دخول فصل الشتاء الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على الغاز.

وبحسب بيانات مؤسسة جاز إنفراستراكشر يوروب المعنية ببيانات قطاع الغاز في أوروبا فإن كل مستودعات الغاز في أوروبا مملوءة بنسبة 72% فقط حاليا.

وفي الوقت نفسه فإن مستودع كاترينا التابعة لجازبروم في ألمانيا والذي كان مملوءا بالكامل تقريبا خلال العام الحالي أقل حاليا بنسبة 44% عن طاقته الاستيعابية. كما أن مستودع ريدين الألماني الذي تستخدمه جازبروم أيضا أقل بنسبة 5% من طاقته الاستيعابية.