الذهب يصعد مع تراجع الدولار

واصلت أسعار الذهب الصعود اليوم بدعم من تراجع الدولار بينما يركز المستثمرون على بداية اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد يقدم قرائن بشأن الإطار الزمني للبنك المركزي الأمريكي لخفض متوقع في برنامجه التحفيزي لدعم الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1775.26 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيوريورك.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1776.20 دولار للأوقية.

وبحسب (رويترز) قال مايكل هيوسون ، كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس يو.كيه "السؤال الكبير الذي يحتاج إلى إجابة هو هل ستغير حالة الضبابية الحالية في السوق أي جدول زمني محتمل قد يكون لدى الاحتياطي الاتحادي عندما يتعلق الأمر بالإعلان عن تخفيض مشترياته من الأصول.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق وتراجع قيم العملات. وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ونزل الدولار من أعلى مستوى في شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو ما يجعل الذهب أرخص لأولئك الحائزين لعملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.24 بالمئة إلى 22.52 دولار للأوقية وقفز البلاتين خمسة بالمئة إلى 956.49 دولار بينما زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1906.86 دولار.