التزامات مالية أمريكية جديدة لمكافحة الجائحة والتغير المناخي

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة التزامات الولايات المتحدة الدولية لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة "ستعلن التزامات إضافية" لتعزيز التلقيح في أقل الدول تقدما خلال قمة عبر الانترنت ينظمها. ووعد الرئيس الأميركي أيضا بأن واشنطن "ستضاعف مجددا" المساعدة الدولية التي تمنحها إلى أقل الدول تقدما لمواجهة تداعيات التغير المناخي من دون أن يحدد المبالغ.