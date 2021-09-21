أمين عام أوبك: التحول إلى الطاقة المتجددة يرفع أسعار الغاز

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك اليوم الثلاثاء إن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بسبب محاولات التحول إلى مصادر متجددة للطاقة.

وأبلغ باركيندو شبكة الأخبار المالية على هامش مؤتمر غازتك 2021 في دبي "تحدثت عن علاوة جديدة تظهر في أسواق الطاقة أسميها علاوة المرحلة الانتقالية."

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بما يصل إلى 280 في المئة منذ بداية العام الحالي وتهدد بزيادة فواتير الوقود في الشتاء والإضرار بالاستهلاك ومفاقمة زيادة في التضخم في الأجل القصير.

