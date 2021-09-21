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العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
ارتفاع أسعار الغاز العالمية
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
ارتفاع أسعار الغاز العالمية
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الاقتصادية من الرياض
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