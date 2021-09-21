"أمالا" تعتزم جمع تمويل "أخضر" يصل إلى 2.7 مليار دولار العام المقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا إن السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام المقبل لمشروع أمالا ، أحد مشاريعها السياحية على ساحل البحر الأحمر.

أمالا هو منتجع يجري بناؤه على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع مشروع البحر الأحمر ، والذي يعد جزءًا من جهود البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة، كلاهما مشاريع خضراء، تستخدم الطاقة المتجددة.

سيأتي التمويل "الأخضر" المخطط لمشروع أمالا في أعقاب قرض أكبر تم جمعه في وقت سابق من هذا العام لمشروع البحر الأحمر.

وقال جون باجانو الرئيس التنفيذي لرويترز اليوم الثلاثاء "سنأتي إلى السوق على الأرجح في وقت ما من العام المقبل بتمويل لأمالا يتعلق على وجه التحديد بالمرحلة الأولى من المشروع".