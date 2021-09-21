تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال أسبوع إلى 8.37 مليار ريال .. و3 قطاعات تخالف الاتجاه

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 18 سبتمبر تراجع بلغ نحو 7.2 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 11 سبتمبر.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر نحو 8.37 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.02 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 647.9 مليون ريال.

ويستمر تراجع الإنفاق للأسبوع الثالث على التوالي، في حين يأتي حجم الإنفاق دون متوسط 8 اسابيع والبالغ 8.9 مليار ريال.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت غالبية القطاعات باستثناء ثلاث قطاعات سجلت نموا في مبيعاتها.

ليتصدر قطاع الأثاث النمو في المبيعات وبنحو 9.7 في المائة ليبلغ 336.55 مليون ريال، كأعلى إنفاق للقطاع في 11 أسبوع.

تلاه قطاع "المجوهرات" والذي سجل مبيعات بلغت 188.4 مليون ريال وبنمو 1.7 في المائة، ثم قطاع "التشييد والبناء "المرتفع بنحو 0.7 في المائة بعد تسجيله مبيعات بلغت 338.46 مليون ريال.

وتصدر قطاع "التعليم" التراجعات وبنحو 47.4 في المائة لسجل مبيعات عند 129.8 مليون ريال كأدنى مبيعات في 6 أسابيع.

تلاه قطاع "الاتصالات" المتراجع بنحو 17.8 في المائة بعد تسجيله مبيعات بلغت 78.8 مليون ريال، ثم قطاع "الترفيه والثقافة" المتراجع 17.7 في المائة وبمبيعات بلغت 226.8 مليون ريال.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" وهي تشكل 14.9 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع والتي تعادل 1.25 مليار ريال، في حين نجد ان مبيعات القطاع تراجعت بنحو 10.1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.

ثم تأتي مبيعات قطاع "المطاعم والمقاهي" ثانيا والتي تشكل 13.7 في المائة أو ما يعادل 1.15 مليار ريال بعدما تراجع مبيعات القطاع خلال الاسبوع بنحو 7.6 في المائة.

وعلى مستوى المدن، فقد تراجع الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 5.8 في المائة ليبلغ 2.68 مليار ريال وهي تشكل بذلك 32 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.33 مليار ريال ما يعادل 15.7 في المائة، ونحو 450.9 مليون ريال في مدينة الدمام.

إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 5.2 في المائة لتبلغ نحو 104.5 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 110.2 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 80.11 ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية