مجلس الوزراء : إقرار القواعد المنظمة للتخصيص

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي على القواعد المنظمة للتخصيص وآلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية.

وفي بدء الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمدلله عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من النعم الظاهرة والباطنة وما أكرمها به من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وقاصديهما. معربا عن التطلع مع اليوم الوطني 91 إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار لهذا الوطن العزيز الذي أرسى ركائزه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه وواصل البناء والتمكين من بعده أبناؤه ليكون بوصلة التقدم ومنارة الحضارة وموطن العدل وإشعاع السلام للعالم قاطبة.

إثر ذلك اطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية ومنها فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين لعبدالمجيد تبون رئيس الجزائر وتتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف أن المجلس تناول عددا من الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومن ذلك ما اشتمل عليه بيان المجلس الوزاري لدول الخليج العربية في دورته 149 من مضامين استعرضت تطورات القضايا السياسية في المنطقة والعالم بالإضافة إلى مستجدات العمل الخليجي المشترك في ضوء الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ورؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيزه في جميع المجالات.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما أكدته السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا من التزامها بحل سياسي شامل للأزمة في اليمن ودعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ودعوة الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادها.

وجدد المجلس دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار في المنطقة والعالم وما أشارت إليه خلال انعقاد دورة مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بشأن استمرار إيران في انتهاكاتها لخطة العمل الشاملة المشتركة وتوقفها عن الالتزام بالبرتوكول الإضافي من خلال عملها على توسيع قدراتها النووية وتطويرها.

وبين أن مجلس الوزراء استعرض جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع ومنها إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج (رؤية 2030) الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة وما تضمنته مخرجات (قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021) من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ينتظر أن يكون لها أثر إيجابي على مستقبل صناعة واستثمار التقنية الطبية الحيوية في المملكة والعالم أجمع.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (سابقا).

القرارات

1 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية ووزارة الإدارة الإقليمية في بوركينا فاسو.

2 - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري بين وزارة الاستثمار في السعودية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنغلاديش.

3 - التباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في السعودية والمجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة والتوقيع عليه.

4 - تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أو من ينيبه بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ.

5 - الموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة.

6 - الموافقة على القواعد المنظمة للتخصيص.

7 - اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقا) لعام مالي سابق.

الترقيات

1 - ترقية سلطان بن يحي بن محمد آل عردان إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة عسير.

2 - ترقية عبدالله بن زيد بن علي التميمي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.

3 - ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الرشيد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.