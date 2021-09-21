الأسهم الأمريكية ترتفع بعد خسائر تسببت فيها "إيفرجراند"

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ يحاول المستثمرون التخلص من مخاوف التأثر بالانهيار المحتمل لإيفرجراند الصينية، مع التركيز أيضا على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 55.14 نقطة يما يعادل 0.16 بالمئة إلى 34025.61 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.72 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 4374.45 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 89.46 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 14803.36 نقطة.