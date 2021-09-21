وفاة المشير طنطاوي .. أول حاكم لمصر بعد مبارك

نعى الجيش المصري صباح اليوم وزير الدفاع المصري الأسبق والقائد العسكري المخضرم محمد حسين طنطاوي الذي توفي عن 85 عاما. ونشر المتحدث باسم الجيش المصري بيانا جاء فيه "تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم".

ونعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طنطاوي وأعلن الحداد الرسمي. وقال بيان الرئاسة "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لنصف قرن .. المغفور له المشير محمد طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق". وأضاف أنه "قائد .. ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر".

كذلك نعى شيخ الأزهر أحمد الطيب طنطاوي وقال إن "الراحل فارقنا إلى دار الحق بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية أسهم من خلالها في صناعة البطولات والأمجاد". ووصفه بأنه "بطل عسكري من طراز خاص وقف شامخا في مواجهة أعداء الوطن في وقت عصيب، ليعبر بسفينته إلى بر الأمان".

ويعد طنطاوي القائد العسكري المخضرم ذو الأصول النوبية وزير الدفاع المصري الذي قضى أطول فترة في منصب تولاه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 1991 وحتى عام 2012 وخاض بذلك ثلاث حروب. فقد شارك العسكري الأسمر النحيل في حرب السويس عام 1956 وحرب الأيام الستة في 1967 وحرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل. وفي عام 1991 شارك طنطاوي في التحالف الدولي لتحرير الكويت من قوات صدام حسين.

في عام 2011 تولى طنطاوي المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وأصبح حاكم البلاد الفعلي لمدة 18 شهرا إلى أن انتُخب الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي رئيسا. وفي أغسطس 2012 قام مرسي باعفاء طنطاوي من منصبه كوزير للدفاع ومنحه قلادة النيل الوسام الأعلى في البلاد وعينه مستشارا له. كان ينظر دائما لطنطاوي كمرشح محتمل للرئاسة لكن تقدمه في السن والحديث عن اعتلال صحته حالا دون ذلك.

ومنذ تنحيته من منصبه توارى طنطاوي عن الأنظار لكنه حضر أكثر من مناسبة رسمية بجانب السيسي منها افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015.