أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل متاعب "إيفرجراند" .. "نيكي" يهبط 2%

اقتفت الأسهم اليابانية أثر التراجع في الأسواق العالمية، لتغلق منخفضة اليوم، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من تعثر محتمل لمجموعة إيفرجراند الصينية، غير أن بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص ساعدت في الحد من الخسائر.

وانخفض المؤشر نيكي 2.17 في المائة ليغلق عند 29839.71 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض له منذ 21 يونيو. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة إلى 2064.55 نقطة.

هزت الأسواق العالمية أمس الاثنين مخاوف متزايدة من احتمال تخلف إيفرجراند عن السداد، إذ تكبد المؤشران ستاندرد اند بورز وناسداك أكبر خسائهاما اليومية بالنسبة المئوية منذ مايو.

ومع ذلك، قال مشاركون في السوق إن تأثير عمليات البيع على السوق اليابانية كان محدودا.