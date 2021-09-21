بريطانيا تسجل ثاني أكبر عجز في أغسطس على الإطلاق

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء أن ميزانية المملكة المتحدة سجلت في أغسطس الماضي ثاني أعلى عجز على الإطلاق لمثل هذا الشهر.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 20.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي. وكان هذا ثاني أعلى اقتراض لشهر أغسطس منذ بدء التسجيلات الشهرية في 1993. وجاء الاقتراض أقل بـ 5.5 مليار جنيه إسترليني مقابل أغسطس من 2020.

وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس بلغ الاقتراض 93.8 مليار جنيه وهو ثاني أعلى اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في 1993.

وفي نهاية أغسطس بلغ صافي ديون القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2202.9 مليار جنيه تمثل 97.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى نسبة منذ بلغ الدين 98.3% من الناتج المحلي في مارس 1963.