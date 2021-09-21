"إيفرجراند" : واثقون من أننا سنخرج من أصعب لحظاتنا وسنفي بمسؤولياتنا

استمرت مخاوف التخلف عن السداد في مطاردة "إيفرجراند" اليوم الثلاثاء على الرغم من جهود رئيسها لرفع الثقة في الشركة، حيث كانت الأسواق تتطلع إلى تدخل محتمل من قبل بكين لوقف أي آثار الدومينو عبر الاقتصاد العالمي.

في محاولة لإحياء الثقة في الشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة "إيفرجراند" هوي كا يوان في رسالة إلى الموظفين إن الشركة واثقة من أنها "ستخرج من أصعب لحظاتها" وتسليم مشاريع عقارية كما تعهدت.

وفي الخطاب، الذي يتزامن مع مهرجان منتصف الخريف في الصين ، قال رئيس شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون، إن إيفرجراند ستفي بمسؤولياتها تجاه مشتري العقارات والمستثمرين والشركاء والمؤسسات المالية.

وبحسب رويترز، تراجع سهم الشركة مرة أخرى اليوم الثلاثاء ، حيث انخفضت بما يصل إلى 7 في المائة، بعد أن تراجعت بنسبة 10 في المائة في اليوم السابق بسبب مخاوف من أن تؤدي ديونها البالغة 305 مليارات دولار إلى خسائر واسعة النطاق في النظام المالي الصيني في حالة الانهيار.