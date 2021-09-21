"شل" تعتزم بيع أنشطتها في حوض بيرميان في أمريكا مقابل 9.5 مليار دولار

وافقت شركة شل إنتربرايز التابعة لمجموعة رويال داتش شل البريطانية الهولندية العملاقة على بيع أنشطتها النفطية في حوض بيرميان بالولايات المتحدة إلى شركة كونوكو فيليبس مقابل 9.5 مليار دولار نقدا.

وتخضع الصفقة التي ستنقل أنشطة شل النفطية في منطقة حوض بيرميان إلى كونوكو فيلييس لمراجعة السلطات المعنية قبل إقرارها.

وقال ويل ساوان مدير أنشطة الاستخراج في شركة شل "بعد مراجعة العديد من الاستراتيجيات والخيارات بشأن أصولنا في بيرميان فإن هذه الصفقة مع كونوكو فيليبس ظهرت باعتبارها عرضا قيما للغاية".

وقالت رويال داتش شل إنها ستستخدم حصيلة الصفقة لتمويل توزيعات إضافية للمساهمين بقيمة 7 مليارات دولار، واستخدام الباقي في تعزيز موقفها المالي.

وبحسب "الألمانية"، من المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

يذكر أن أصول شل في بيرميان تشمل ملكية حوالي 225 ألف فدان صافية من مناطق الاستكشاف والإنتاج النفطي وتنتج حاليا حوالي 175 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

من ناحيتها قال كونوكو فيليبس إنها ستمول الصفقة من خلال السيولة النقدية المتاحة لديها مع استمرار الاحتفاظ بمستوى جيد من السيولة في ميزانيتها لتمويل الأغراض العامة.

كما أعلنت الشركة الأمريكية زيادة التوزيعات النقدية ربع السنوية للمساهمين بنسبة 8 في المائة إلى 0.43 دولار لكل سهم مقابل 0.46 دولار للسهم في الربع السابق. ومن المقرر صرف هذه التوزيعات اعتبارا من أول ديسمبر المقبل للمساهمين المسجلين حتى 28 أكتوبر الحالي.