«إنفاذ»: إقامة 5 مزادات لـ 26 فرصة استثمارية عقارية خلال سبتمبر

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة خمسة مزادات علنية تحت إشرافه، وتستعرض عقارات في منطقة الرياض، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل، وتبدأ من 26 حتى 29 من سبتمبر 2021.وتستعرض هذه المزادات 26 فرصة استثمارية عقارية، بمساحات إجمالية تتجاوز 500 ألف متر مربع، وتبدأ بمزاد عنيزة الإلكتروني، الذي يستعرض أربع فرص عقارية تتمثل في فيلتين واستراحة وبيت شعبي بمحافظة عنيزة، ثم مزاد البكيرية الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض تجارية بمحافظة البكيرية، ومزاد حائل الذي يستعرض عشر فرص عقارية تتمثل في سبع أراض زراعية وسكنية، وفيلتين، وبيت شعبي بمدينة حائل، ومزاد العنوان الذي يستعرض أربع فرص عقارية تتمثل في معارض وصالات عرض ومستودع بمدينة الرياض، ومزاد "البدائع" الذي يستعرض سبع فرص استثمارية، تتمثل في سبع أراض سكنية بمحافظة البدائع.ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية.