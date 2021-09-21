23 مصنعا في قطاع الطاقة المتجددة في 12 مدينة صناعية سعودية

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن احتضانها 23 مصنعا لدعم سلاسل إمداد الطاقة المتجددة في المملكة ومنها ألواح، شرائح، أنظمة الطاقة الشمسية، وغيرها.وأوضح المهندس خالد بن محمد السالم الرئيس التنفيذي للهيئة، أن "مدن" تعمل على دعم قطاع الطاقة المتجددة من خلال تمكين سلاسل الإمداد وتوطين المكونات الرئيسة له كونه من القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية ذات العلاقة، التي تسهم بها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة في المملكة.وبين أن المساحة الإجمالية للمصانع تتجاوز 360 ألف متر مربع موزعة على 12 مدينة صناعية هي، المدينة الصناعية الثانية في الرياض، مدينة سدير للصناعة والأعمال، المدينة الصناعية بالخرج، المدينتان الصناعيتان الثانية والثالثة في الدمام، المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة، المدينة الصناعية في المدينة المنورة، والمدينة الصناعية في الباحة، إضافة إلى المحتضنين في المدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها "مدن".وأشار إلى أن مساعي جذب الصناعات النوعية ودعمها بالمنتجات الملائمة تشكل مكونا رئيسا ضمن استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وذلك بالتعاون مع شركاء "مدن" في القطاعين العام والخاص لتأسيس البيئة المثلى لنقل وتوطين المعرفة في المدن الصناعية.وأفاد المهندس السالم، أن أبرز منتجات هذه المصانع يتمثل في إنتاج ألواح الخلايا الشمسية، ألواح رقيقة لتوليد الطاقة الشمسية، شرائح الطاقة الشمسية، أنظمة الطاقة الشمسية، وحدات الإنارة الداخلية والخارجية، منظومات شحن بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية والشمسية للإنارة، محولات التيار، شاشات عرض البيانات، والحوامل المعدنية لألواح توليد الطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات الداعمة لسلاسل إمداد قطاع الطاقة المتجددة.وقال، إن "مدن" أيضا وفي سبيل دعمها لرواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية المهمة، أتاحت لهم إمكانية الاستفادة من منتج المصانع الجاهزة لإنتاج مستلزمات الطاقة المتجددة التي تشكل فرصا استثمارية مجزية، خاصة مع الإجراءات الميسرة والمحفزات التي تسهم في تحقيق الاستدامة المادية والنمو والازدهار لهذا القطاع المهم".