تداعيات أزمة عملاق العقارات الصيني .. ذعر في أسواق الأسهم والعملات المشفرة

امتد تأثير عملاق العقارات الصيني "إيفرجراند" إلى أسواق الأسهم العالمية والعملات المشفرة أمس. وبحسب"رويترز"، هوت سوق الأسهم الأوروبية، إذ أدى تنامي المخاوف بشأن إفلاس محتمل لمجموعة إيفرجراند الصينية إلى ذعر بين المستثمرين في بداية قاتمة لأسبوع حافل باجتماعات لبنوك مركزية كبرى. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.7 في المائة، وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 3.6 في المائة متضررة من تراجع أسعار السلع الأولية. كما هوت بورصة وول ستريت، بعد أن أثارت مخاوف انهيار إيفرجراند موجة مبيعات واسعة ودفعت المستثمرين إلى الفرار من الأسهم إلى ملاذات استثمارية آمنة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع إلى أدنى مستوى له في نحو شهر، إذ أغلق منخفضا 325.95 نقطة، أو 2.17 في المائة، إلى 14718.02 نقطة. وهذا أكبر هبوط في يوم واحد من حيث النسبة المئوية لكل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك منذ 12 مايو، وأكبر هبوط لداو جونز منذ 19 يوليو. وفي العملات المشفرة، هوت أسعار بيتكوين 8 في المائة إلى 42.45 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من أغسطس، قبل أن تقلص خسائرها إلى 7 في المائة. ولحقتها بالخسائرعملة إيثر، بأكثر من 10 في المائة إلى أقل من ثلاثة آلاف دولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس.