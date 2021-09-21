البنك الدولي: السعودية ضمن أعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

تصدرت المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.

وأكد المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة، ما أسهم بشكل مباشر في تميز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، منوها بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

وبحسب التقرير، فقد حلت المملكة ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم، حيث إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسة وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات المملكة المتوالية في المجالات التنموية كافة وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة لتكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على الأصعدة كافة.