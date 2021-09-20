أمريكا تفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا في نوفمبر

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستسمح اعتباراً من "مطلع تشرين الثاني/نوفمبر" لجميع المسافرين القادمين من الخارج بالدخول إلى أراضيها، شرط أن يكونوا ملقحين بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وأوضح منسق عملية مكافحة الوباء في البيت الأبيض جيف زينتس أن على المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لفحص الكشف عن كوفيد ووضع الكمامة، كما سيوضع نظام لتتبعهم. ويشكل تخفيف القيود على السفر التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ 18 شهراً، تحوّلاً كبيراً من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، ويأتي استجابة لمطالب الأوروبيين في وقت تشهد علاقاتهم الدبلوماسية مع واشنطن توتراً.