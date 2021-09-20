الأسهم الأمريكية تهبط

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم حيث سجل المؤشر إس اند بي 500 أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 12 مايو.

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 19 يوليو.

بينما سجل المؤشر ناسداك أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 12 مايو.

وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد تراجعت عند الافتتاح اليوم، إذ أثرت المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي على أسهم الطاقة والبنوك في بداية أسبوع من المقرر أن يبت فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن تقليص محتمل للتحفيز المرتبط بالجائحة.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 125.16 نقطة بما يعادل 0.36 % إلى 34459.72 نقطة بحسب رويترز.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 30.04 نقطة أو 0.68 % إلى 4402.95 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 285.83 نقطة أو 1.90 % إلى 14758.14 نقطة.