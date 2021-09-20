لمدة 10 أعوام .. شراكة بين "السعودية الدولية" و "الآسيوية للقولف"

عززت نسخة عام 2022 من بطولة السعودية الدولية للقولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية من قيمتها التنافسية الدولية بإبرام شراكة تاريخية مع الجولة الآسيوية للقولف تستمر لمدة عشرة أعوام قادمة، تشهد فيها البطولة العالمية زيادة في مجموع جوائزها لتصبح 5 ملايين دولار أمريكي.



وتمثل الشراكة مع الجولة الآسيوية للقولف استراتيجية متجددة، تهدف إلى الوصول بالحدث لمناطق مختلفة حول العالم. وستقام البطولة في ملعب ونادي القولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 3 حتى 6 فبراير 2022، ومن المنتظر أن يتم نقل منافساتها بشكل مباشر عبر العديد من القنوات التلفزيونية حول العالم.



وساهمت مشاركة نخبة من ألمع وأشهر الأسماء العالمية في نسخة عام 2021 من بطولة السعودية الدولية للقولف في أن تصبح البطولة أحد أهم الأحداث التي تمنح اللاعبين نقاطاً للتصنيف خلف البطولات الكبرى ومجموعة من البطولات الاحترافية الأخرى.



وشدد ماجد السرور الرئيس التنفيذي لقولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف على أهمية هذا الاتفاق مشيرا إلى أن: "هذا اليوم يعتبر أحد أهم اللحظات في رحلة بطولة السعودية الدولية بالإضافة إلى رؤيتنا في تطوير أحداث القولف الدولية في منطقة الخليج وفي المشهد العالمي"



وأضاف السرور قائلاً: "لا يمكن إنكار أهمية وإمكانات آسيا في لعبة القولف فهي قوة اقتصادية عالمية. هذه الشراكة تفتح العديد من الفرص للاعبين وللجهات الراعية ولجمهور القولف. ونحن حريصون على المساعدة في بناء رياضة أكثر شمولاً لجميع المحترفين الذين يمتدون عبر الحدود والثقافات من خلال تعزيز التعاون مع الجولات الكبرى ونرى ذلك كخطوة أولى مهمة في تلك الرحلة".



وستكون بطولة السعودية الدولية تحت مظلة الجولة الآسيوية التي تُعد الجهة الرسمية للقولف في القارة الصفراء، وعضو في الاتحاد الدولي لجولات PGA. وستفتح آفاقاً تجارية جديدة وتتيح فرصة التأهل والمنافسة لعدد أكبر من لاعبي القولف المحترفين.



وقال "تشو مين ثانت" مفوض الجولة الآسيوية ورئيسها التنفيذي: "إنه تطور رائع للجولة الآسيوية وله آثار إيجابية على جميع الأعضاء وأصحاب المصلحة والمشجعين على حد سواء. بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية هي بطولة عالمية المستوى، ونحن سعداء بأن تكون أحد أهم بطولات موسم الجولة الآسيوية المقبل لقيادة توسعنا في مناطق جديدة".



بطولة السعودية الدولية هي باكورة بطولات جدول الجولة الآسيوية والذي سيتم الإعلان عن منافساته للعام 2020/2021 قريباً. وستقوم مجموعة IMG الشهيرة في مجال الإدارة الرياضية والقولف تحديداً بإدارة البطولة.