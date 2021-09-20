مستثمرون يطالبون بإلزام الشركات بحسابات مالية تتفق مع أهداف خفض الانبعاثات

طالب مستثمرين يديرون ثروات بأكثر من 2.5 تريليون دولار دعوا الحكومات إلى إجبار الشركات ومدققي الحسابات على تقديم حسابات مالية تتفق مع هدف العالم خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحسب "رويترز".

وقال المستثمرون في رسالة إلى ألوك شارما مسؤول ملف التغير المناخي في بريطانيا قبل محادثات المناخ العالمية في جلاسجو بنوفمبر إن فعل ذلك ضروري لتوضيح الأثر المالي لتغير المناخ وإعطاء حافز للاستثمار وفقا لذلك. وقال المستثمرين في الرسالة التي تحمل تاريخ 14 سبتمبر ينبغي للحكومات إلزام الشركات بتوضيح التبعات المالية للسبيل إلى خفض صافي الانبعاثات إلى صفر وإلزام مدققي الحسابات بالإفصاح إذا أخفقت الشركات في ذلك.

جاء ذلك بعد دراسة أجراها في الآونة الأخيرة (مشروع رصد الكربون والمحاسبة المناخية) توصلت إلى أن 70 في المائة من أكبر الشركات في العالم من حيث انبعاثات الكربون لم تكشف عن كل المخاطر في افصاحاتها لعام 2020 وإن 80 في المائة من عمليات التدقيق لم تظهر دليلا على أنه قد تم تقييم المخاطر.

وقالت الرسالة "ما زالت أغلبية الشركات تستخدم افتراضات تقوم على تقديرات بخفض ضئيل أو عدم تحقيق خفض في انبعاثات الكربون ومن ثم تقدم بيانات مالية مبنية على تقاعس الحكومات عن تنفيذ التزاماتها المعلنة وفي بعض الأحيان، أهدافها القانونية". ولم يرد مكتب شارما على طلب للتعقيب. وينظر إلى مؤتمر المناخ القادم الذي يطلق عليه (كوب 26) باعتباره الأهم على الإطلاق منذ أن أبرمت الحكومات اتفاقا للحد من ارتفاع حرارة الأرض في باريس في 2015.

وقالت مجموعة المستثمرين إنه رغم دعوة وجهتها مؤسسات استثمارية تدير أصولا بـ 100 تريليون دولار في سبتمبر أيلول إلى تقديم حسابات مالية تتفق مع أهداف اتفاق باريس فإن تقاعس الشركات ومدققي الحسابات عن التحرك يعني الحاجة إلى تحرك حكومي. ومن بين الموقعين على الرسالة هيئة تمثل معاشات تقاعد محلية بريطانية وبرنامج التقاعد السويدي (إيه بي 2) ومستثمرون بينهم ساراسين آند بارتنرز.