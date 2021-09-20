كوريا الشمالية : صفقة الغواصات الأمريكية الأسترالية خطيرة .. ونتعهد بالرد

نددت كوريا الشمالية اليوم بقرار أمريكا مساعدة أستراليا في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ووصفتها بأنها خطوة غير مرغوب فيها وخطيرة للغاية يمكن أن تؤدي إلى سباق تسلح نووي. وقالت بيونج يانج "سنتخذ إجراءات مضادة مماثلة إذا كان لذلك القرار تأثير سلبي طفيف على أمن البلاد".

وكانت أمريكا أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق شراكة أمنية ثلاثية جديدة مع أستراليا وبريطانيا وقالت إن الدولتين ستعملان أيضا على تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية "مسلحة تقليديا".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المسؤول قوله "هذه أعمال غير مرغوب فيها وخطيرة للغاية وستخل بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وستطلق سلسلة من سباق التسلح النووي". مضيفا أن بيونج يانج "تدرس عن كثب خلفية القرار الأمريكي".

وانتقد المسؤول أيضا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا إن "المعايير المزدوجة لأمريكا .. تقوض النظام الدولي والأعراف المقبولة عالميا وتهدد السلام والاستقرار العالميين". ثم أيد انتقادات الصين ودول الجوار الأخرى بأن الاتفاق يقضي على الاستقرار الإقليمي والنظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية.