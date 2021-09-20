بعد اتهامات هندية بوجود رشاوى .. "أمازون" تؤكد عدم تسامحها مع أي فساد

أكد عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" أنها لا تتسامح مطلقا مع أي فساد وسوف تحقق في جميع اتهامات الفساد بشكل كامل وذلك ردا على تقرير إخباري هندي يفيد بأن الشركة قد بدأت تحقيقا داخليا في اتهامات رشوة.

وذكرت "بلومبيرج" أن الشركة الأمريكية بدأت تحقيقا في سلوك ممثليها القانونيين في الهند. ولم تتطرق أمازون إلى التفاصيل الواردة في التقرير ولكنها أصدرت البيان بعد أن تواصلت بلومبرج مع متحدثين محليين للتعليق.

وقالت أمازون "لا نتسامح مطلقا مع الفساد .. نحن نتعامل مع الاتهامات المتعلقة بالتصرفات غير اللائقة على محمل الجد ونحقق فيها بشكل كامل ونتخذ الإجراء المناسب .. نحن لا نعلق على اتهامات محددة أو على حالة أي تحقيق في الوقت الحالي".

وكان موقع مورنينج كونتكست قد ذكر أن أحد مسربي المعلومات داخل أمازون قد أفاد بوجود اتهامات بالرشوة تتعلق بعمليات الشركة في الهند، وأن هذا دفع أمازون إلى بدء تحقيقها.

وأضاف الموقع أن أمازون تحقق في اتهامات باستخدام الرسوم القانونية التي تدفعها الشركة كرشاوى. كما ذكر الموقع أن الشركة أعطت إجازة لموظف كبير نقلا عن مصدرين يعملان ضمن الفريق القانوني الداخلي في أمازون.