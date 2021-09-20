زيادة منصات الحفر الأمريكية يهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم لتواصل الخسائر من الأسبوع الماضي بعد أن قفز الدولار إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع وزاد عدد منصات الحفر الأمريكية وذلك على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج أمريكا في خليج المكسيك ظل متوقفا بعد إعصارين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا بما يعادل 0.8 في المائة إلى 74.73 دولار للبرميل الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد هبوط 33 سنتا يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 71.31 دولار للبرميل بعد تراجع 64 سنتا يوم الجمعة. وقال باحثون لدى آي إن جي بنك في مذكرة اليوم "تقدم الدولار الأمريكي على مدى اليومين الماضيين تسبب في بعض الرياح المعاكسة للسوق".

انخفض النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد ارتفاع على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع.

وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ المركزي الأمريكي في خفض مشترياته من الأصول في وقت لاحق من 2021. وارتفاع الدولار يجعل النفط المسعر به أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى مما يحد من الطلب.

كما ضغط ارتفاع عدد منصات الحفر في أمريكا على أسعار النفط. فقد قالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز ارتفع 9 إلى 512 في الأسبوع المنتهي يوم 17 سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020 وهو مثلي مستواه مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي إن 23 في المائة من إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك أو 422 ألف برميل يوميا ظل متوقفا بحلول يوم الجمعة.