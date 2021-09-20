أسهم أوروبا تنخفض 1 % وسط مخاوف النمو العالمي وتقليص التحفيز

تراجعت أسهم أوروبا 1 في المائة إلى أدنى مستوياتها في قرابة شهرين اليوم مقتفية أثر انخفاض الأسهم الآسيوية إذ يخشى المستثمرون من أن تبدأ بنوك مركزية كبرى في إبداء مؤشرات حول تقليص برامج التحفيز التي تبنتها مع بدء الجائحة لدى عقدها عدد من الاجتماعات هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المائة الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش إذ قادت أسهم الطاقة والتعدين الخسائر على خلفية تراجع أسعار السلع الأساسية. ومؤشر أسهم أوروبا القياسي متراجع لـ 3 أسابيع بسبب مخاوف من تباطؤ النمو العالمي والتداعيات من تشديد اللوائح التنظيمية لشركات الصين.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع السياسات للمركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء إذ من المتوقع أن يضع الأساس لتقليص التحفيز. ويعقد الإنجليزي المركزي اجتماعه الخاص بالسياسة الخميس. وتراجعت الأسهم الألمانية 1.6 في المائة إذ أظهرت بيانات قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي.