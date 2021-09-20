الاستثمار في مستقبل قابل للاستمرار «3 من 3»

مثل الآخرين، نحن مستمرون في دمج مخاطر التغير في الاستراتيجية الكلية، وحوكمة الشركات، وممارسات إدارة المخاطر. أين المشكلة إذن؟ إن تقييم المخاطر يتطلب بيانات قوية على المستوى والشركة والأصول، لذلك يجب تحسين جودة البيانات واتساقها عند تقييم تأثير الشركات التجارية في التغير العالمي وتأثيره في الشركات التجارية.وإدراكا للحاجة إلى بيانات أفضل وإبلاغ يتسم بالشفافية أصدرت فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيير المناخي التابعة لمجلس الاستقرار المالي، توصيات في عام 2017 بشأن إفصاحات مالية طوعية ومتسقة متعلقة بتغيرات الطبيعة، لكنها خلصت عام 2020 إلى أن الإفصاح عن الأثر المالي الناجم عن تغير الطبيعة لا يزال منخفضا. ونتيجة لذلك، لا يمكن للمقرضين والمستثمرين وشركات التأمين قياس أي الشركات سيتعثر وأيها سيزدهر وسط التغيرات في البيئة والبيئة التنظيمية والتكنولوجيا وسلوك العملاء. علاوة على ذلك، تضيف فرقة العمل أنه في غياب بيانات أفضل، قد تواجه الأسواق المالية تحولا صعبا نحو الاقتصاد.وفيما يتعلق بالشفافية، فإني فخورة بأن بنك سيتي يبلغ بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وفي عام 2018 كان أول بنك أمريكي كبير يصدر تقرير الإفصاح الأولي المتعلق بتغير الطبيعة، وفقا لتوصيات فرقة العمل. ويعكف آخرون على فعل الشيء نفسه، وبحلول أواخر عام 2020، أعرب أكثر من ألف منظمة عن دعمها إطار فرقة العمل.وستساعد البنوك على سد فجوة المعلومات، إذ يعمل بنك سيتي وعشرات من البنوك الأخرى من خلال شراكة المؤسسات المالية المعنية على وضع معايير عالمية لقياس انبعاثات الاحتباس الحراري المرتبطة بالقروض والاستثمارات المصرفية والإفصاح عنها. وفي سیاق مماثل، قام بنك سيتي وبنوك أخرى بتجربة أداة تقييم انتقال رأس المال في اتفاقية باريس، وهي برمجيات مفتوحة المصدر لمواءمة محافظ القروض المصرفية مع المعايير.وكما هو الحال مع الأزمات الأخرى، نعلم أن التغير سيؤثر بشكل غير متناسب في المجتمعات الملونة وأفراد المجتمع الأكثر فقرا. وسلط لايل برينارد، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الضوء على هذا التباين في خطاب ألقاه أخيرا، مشيرا إلى أن المجتمعات ذات الدخل المنخفض غالبا ما تكون في مناطق معرضة، خصوصا للمخاطر المتعلقة بتغير الطقس، بما في ذلك المخاطر الصحية وكوارث الطقس. ويجب أن تتضمن الخطوات نحو مستقبل أكثر استمرارية محادثات حول العنصرية وعدم المساواة فيما يتعلق بالبيئة، فثمة ارتباط لا ينفصم بين هاتين القضيتين وإغفاله عند تنفيذ مبادرات الاستمرارية سينطوي على قصر النظر وعدم الحكمة. وأعرب تقرير بنك سيتي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2020 عن دعمنا للعمل من أجل صنع مستقبل عادل وقابل للاستمرار، بما في ذلك من خلال الإفصاح عن المخاطر الطبيعية.