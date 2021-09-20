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عقارات- عالمية

كولومبيا تشهد أكبر انخفاض في أسعار المساكن خلال أكثر من 4 أعوام

كولومبيا تشهد أكبر انخفاض في أسعار المساكن خلال أكثر من 4 أعوام

«الاقتصادية» من الرياض

 انخفضت أسعار المساكن المعدلة حسب التضخم في كولومبيا بنسبة 2ر0% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران/يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لحسابات بلومبرج باستخدام الأرقام الرسمية.
 ارتفعت الأسعار الأسمية للمساكن بنسبة 4ر3 % على أساس سنوي بينما بلغ التضخم في هذا الربع 6ر3 %، وذلك بحسب الألمانية.

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