ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. و«أبوظبي» تتراجع بعد صعود قياسي

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس فيما تراجع مؤشر أبوظبي عن ارتفاعات قياسية سجلها الجلسة السابقة.وقال وائل مكارم كبير استراتيجيي السوق لدى إكسنس إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تباينت في ظل التناقض بين الشكوك التي تكتنف تطورات سوق النفط والنمو الاقتصادي العالمي وبين الأسس المحلية القوية. ونزلت الأسهم العالمية الجمعة بعد أسبوع شهد بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف حيال استقرار النمو، وركزت الأسواق الآسيوية على الجدول الزمني لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مشتريات الأصول.وتراجع مؤشر أبوظبي 1 في المائة إلى 7808 نقاط بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 2.5 في المائة وتراجع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1.5 في المائة. لكن سهم "ألفا ظبي" القابضة أغلق مرتفعا 0.4 في المائة بعد الاستحواذ على حصة إضافية 31.5 في المائة في "بيور هيلث" للتجهيزات الطبية.وبحسب "رويترز"، قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير نشر أمس إنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد - 19، وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحدد المصرف مخاطر احتيال مرتبطة بالجائحة مثل تقديم شركات أو أفراد طلبات كاذبة كي تكون مؤهلة للحصول على إجراءات الدعم التحفيزي الحكومي، وجاء التقرير فيما يعزز المصرف المركزي جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.وارتفع المؤشر الرئيس في دبي 0.2 في المائة إلى 2906 نقاط بدعم من تقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7 في المائة وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 في المائة.وزاد المؤشر القطري 0.4 في المائة إلى 11224 نقطة. وصعد مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1687 نقطة. وتقدم مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 3942 نقطة. واستقر مؤشر الكويت عند 7509 نقاط.وفي القاهرة، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1 في المائة إلى 10890 نقطة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، وكان البنك المركزي المصري قد قال في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس.