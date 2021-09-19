عبدالله بن زرعه رئيسا للمكتب التنفيذي للسعودية في صندوق النقد الدولي

أصدر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قرارا بتعيين عبدالله بن فهد بن زرعه رئيساً للمكتب التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمملكة عضو دائم في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث يمثل المملكة العربية السعودية بشكل مستقل، وهو يضم ٢٤ مديراً تنفيذياً يمثلون الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى ١٩٠ دولة، تهدف للعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز فرص العمل العاليةوالنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.