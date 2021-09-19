رئيس جامعة "المؤسس" يدشن منصة خاصة باحتفالات اليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار"

دشن الدكتور عبدالرحمن اليوبي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز المنصة الإلكترونية الخاصة باحتفال الجامعة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار" وذلك بحضور الدكتور مسعود القحطاني عميد شؤون الطلاب اليوم الاحد في مكتبه.

وتهدف المنصة إلى إبراز احتفالات الجامعة ممثلة في الوكالات العمادات والكليات والمعاهد والمراكز، وتسليط الضوء على مشاركات الطلاب والطالبات في مجالات عدة وذلك تعبيرًا عن حبهم وولائهم لوطنهم.

ورفع رئيس الجامعة باسمه وباسم كافة منسوبي وطلاب الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة منوها بما قدمته القيادة من دعم وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الجائحة وآثارها وتداعياتها والحد من انتشارها وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد من خلال تحقيق الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها بلادنا بشكل متسارع ولله الحمد.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتضع نصب أعينها رؤية 2030 التي وصفها ولاة الأمر خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

بدوره أفاد عميد شؤون الطلاب أن الجامعة دأبت في مشاركة الوطن مختلف مناسباته وبالأخص في ذكرى اليوم الوطني التي اعتادت على إحيائها والاحتفاء بها سنويا وتأتي المنصة لتوثق هذه المشاركات وإبراز الفعاليات سواء لقطاعات الجامعة أو الطلاب والطالبات التي تعزز الجوانب الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات.

وقال : تأتي ذكرى اليوم الوطني كمناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة كفرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية التي قام بها مؤسس المملكة الملك عبد العزيز يرحمه الله ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده فمثل هذه المناشط التي تقيمها الجامعة تعزز الانتماء الوطني وتعمق القيم الإيجابية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع كافة .